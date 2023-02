"Il Comune ha investito in aree di sgambatura e nel canile Ma vediamo nelle strade ancora troppa maleducazione"

Uomini e animali, cani in particolare: rapporto promosso con lode, o quasi. Perché, se l’amore è in primo piano e le istituzioni si stanno dimostrando sempre più sensibili nel supportare questo idillio, c’è la nota negativa dei maleducati. L’assessore competente Lorenzo Brogi scatta la foto alla situazione.

"In questo periodo abbiamo favorito in diversi modi un legame sempre più stretto: ampliato aree di sgambatura, dato accessibilità con guinzaglio al parco della Rimembranza, investito sulla gestione del canile. Qui si è verificata una riduzione dei cani consegnati ed un aumento delle adozioni, frutto di un lavoro fatto di amore, passione e dedizione a partire dai volontari, a cui va il nostro plauso; bene, in questo senso, iniziative quali la benedizione degli animali e la consegna degli attestati di fedeltà a chi ha adottato e stiamo andando avanti anche sui progetti per le colonie feline; inoltre, funziona il gruppo tutela animale".

Cosa c’è ancora da fare, per l’assessore? "Migliorare sulla questione rispetto, anche se generalmente si può vedere una maggior sensibilità diffusa". Come già segnalato nelle nostre colonne, la maglia nera va al problema igienico. "Le sanzioni non bastano, ovviamente chi sporca non è il cane, ma il padrone". E mentre la situazione causata dalla maleducazione generale è ancora lungi dalla risoluzione, palazzo civico potenzia i servizi. "Purtroppo non si riesce spesso a cogliere in flagrante chi andrebbe sanzionato, anche perché magari ha il sacchettino in tasca, anche se poi non pulisce, ma ci siamo attrezzati, sia per questo che per la movida: tutti i giorni tranne la domenica, pulizia dei portici e a rotazione i parcheggi tre volte al mese". Questa la ricetta dell’assessore alla cura e al decoro della città Kristopher Casati, sperando in una maggior collaborazione degli spezzini.

C.T.