Il Comune dà una mano al settore mitilicoltura

L’amministrazione comunale lericina tende la mano alla cooperativa dei mitilicoltori, in grossa difficoltà dopo gli eventi atmosferici dell’ultimo anno, la predazione delle orate e gli importanti investimenti fatti sull’impianto di Santa Teresa in adeguamento al progetto Smart Bay che sta portando avanti con Enea. L’impegno dell’amministrazione è oggetto di una mozione che sarà presentata nel corso del prossimo consiglio comunale, in cui la giunta si assume il compito di reperire risorse mitigare i costi della cooperativa e attivarsi verso altri enti per promuovere interventi verso il settore della mitilicoltura. "La Cooperativa dei Mitilicoltori Associati è una realtà indispensabile per la nostra economia, va sostenuta ed ascoltata" sostiene il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti. Gia da diversi anni i vivai sono oggetto di predazione da parte delle orate: da aprile a giugno 2022 sono stati divorati tutti gli allevamenti fuori diga, con una stima di perdita di oltre 9mila quintali di prodotto e i predatori si sono poi spostati all’interno della diga provocando una ulteriore perdita di prodotto di oltre 8mila quintali che ha comportato l’indisponibilità del prodotto sul mercato già ad agosto con conseguente commercializzazione del prodotto allevato in Spagna. "Per far fronte a questa problematica è necessario consentire la pesca all’interno della diga o proteggere i vivai con reti da pesca" dice Paoletti. La Cooperativa è parte integrante dell’accordo di collaborazione sulla Smart Bay Santa Teresa con l’obiettivo di garantire scientificamente un contesto ideale agli allevamenti e monitorando i parametri di salubrità del mare; i mitilicoltori hanno anche intrapreso un percorso verso lo sviluppo sostenibile delle attività attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico e l’adesione al progetto “Life Mussels” grazie al quale verranno sostituite le retine in polipropilene con retine biocompostabili