Il Comune bussa alla Regione Piano di riqualificazione urbana da quasi dieci milioni di euro

Per ora ci sono i progetti ma non i fondi per realizzarli, tanto che a breve partirà da Palazzo civico una richiesta ufficiale di finanziamento alla Regione Liguria. Il Comune della Spezia vara un piano da quasi dieci milioni di euro per manutenzione e riqualificazione di strade e luoghi pubblici, e per la creazione di un nuovo parcheggio. L’iter è partito nei giorni scorsi, con l’approvazione da parte della giunta comunale dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi, e sfocerà nei prossimi giorni nella richiesta a Regione Liguria con l’obiettivo di accaparrarsi i denari del Fondo strategico regionale. L’opera più imponente riguarda via del Prione, che dopo anni di interventi tapullo vedrà una riqualificazione organica. Gli uffici comunali hanno fissato in 4,3 milioni di euro la somma necessaria per il rifacimento pressoché totale della pavimentazione della via dello struscio – da un tratto di via Fiume fino alla confluenza con via Chiodo – e della pavimentazione di piazza Garibaldi: il progetto prevede demolizione e sostituzione di una superficie di circa 8mila mq. Sempre in centro, il Comune punta a riqualificare anche i controviali di viale Garibaldi: le stradine che ospitano il mercato da anni mostrano un diffuso stato di ammaloramento. E l’intento di Palazzo civico è quello di fare una profonda manutenzione stimata in 1,16 milioni di euro per la sistemazione di marciapiedi, pavimentazione e aiuole degli alberi. Il piano pensato dagli uffici comunali toccherà anche Mazzetta, dove da tempo piazza Guzman attende una profonda risitemazione. Qui verranno spesi 400mila euro per le pavimentazioni dei percorsi pedonali e dei marciapiedi, la sistemazione degli arredi e del piccolo anfiteatro, la risagomatura delle aiuole, la collocazione di una fontana e realizzazione dell’impianto di videosorveglianza.

Serviranno sempre fondi regionali anche per finanziare un piano di rinnovamento della viabilità cittadina, che prevede interventi in varie zone di messa in sicurezza e adeguamento normativo attraverso la realizzazione di nuove barriere stradali e sostituzione di quelle non più adeguate. Nel piano figurano interventi in tratti di via Carducci, via Melara, viale San Bartolomeo, mentre sono previste nuove barriere stradali lungo via Salita Castelvecchio, via San Francesco d’Assisi, via Pitelli, via Caporacca, via Filzi, via Montalbano e via di Murlo. Costo delle opere: 2,71 milioni di euro. Infine, nei piani del Comune c’è anche la realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area di Gaggiola. Già individuata l’area, compresa tra via XXI Reggimento Fanteria e via San Fermo, a poca distanza dalla zona in cui in questi mesi il Comune sta portando avanti l’esecuzione di un nuovo park. L’opera ha un costo stimato in 1,35 milioni di euro. mat.mar.