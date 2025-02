"Il cold ironing è un successo per l’ente"

"È un successo per l’ente, di cui beneficerà tutta la città che potrà convivere con un porto sempre più ambientalmente sostenibile. Abbiamo promosso e gestito direttamente le conferenze di servizi finalizzate all’approvazione e all’autorizzazione dei progetti delle varie parti dell’opera complessiva. Oggi i primi a livello nazionale a completare il ciclo autorizzativo dell’intera infrastruttura energetica a servizio del porto della Spezia: dagli interventi di collegamento alla rete di trasmissione nazionale agli impianti di cold ironing a servizio delle singole banchine". Così il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, Federica Montaresi, commenta l’ottenimento dell’autorizzazione unica per la costruzione della nuova stazione elettrica e dei relativi raccordi alla rete di trasmissione nazionale a cura di Terna. Si tratta del provvedimento finale, che, unitamente a quelli già acquisiti nel corso del 2024, autorizza la realizzazione del nuovo sistema elettrico a servizio del porto della Spezia, composto dagli impianti di elettrificazione delle banchine e delle nuove aree operative previste nell’ambito degli investimenti da parte dei terminalisti in linea con il Piano regolatore portuale; dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica in alta tensione e, appunto, dalle opere che la società Terna eseguirà per assicurare la necessaria alimentazione elettrica.