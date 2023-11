Il circolo di Rc ’Tina Modotti’ festeggia 27 anni di attività. Le iniziative all’Arci Favaro

Si festeggia oggi il 27° compleanno dello circolo cittadino di Rifondazione Comunista dedicato a Tina Modotti, che da pochi giorni ha avuto un avvicendamento nel ruolo di segretario, con Gianmarco Gorlandi a succedere a Edmondo Bucchioni. Il via alle 17, all’Arci Favaro, per l’iniziativa ‘Perché il fuoco non muore mai’, con la presentazione del libro ‘Lampedusa Isola Aperta. A 10 anni dalla strage del 3 ottobre’; dialogheranno con l’autore Stefano Galieni, giornalista e responsabile nazionale Immigrazione del Prc, Laura de Santi (Mondo nuovo Caritas) e Gorlandi; coordina l’incontro Massimo Lombardi (consigliere comunale Prc). Alle 20 cena sociale, quindo ‘Letture al femminile’ a cura di Catia Castellani e Alessandra Speciale.