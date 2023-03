Il chitarrista spezzino Dario Ricci protagonista alle Jam del ‘Pin’

Lo scorso giovedì le Jam del Pin hanno registrato il tutto esaurito. Grazie alla collaborazione tra il Pin e l’associazione Fare Jazz, in sinergia con Verbena Jazz Records, Nk Studio, Where magic Happens e Jazzit, domani sarà la volta del chitarrista spezzino Dario Ricci, che dedicherà la jam a Stevie Wonder. L’artista sarà accompagnato dal trio resident Leonardo Corradi al piano, Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria. Ricci ha cominciato fin da subito a studiare chitarra classica. Durante il suo percorso artistico ha suonato con Bob Rothlisberger, Johannes Faber, Andrea Cozzani, Thomas Stabenow, Fausto Ferraiuolo, Dado Moroni, Diego Piscitelli, Matteo Cidale e tanti altri. Sarà presente Verbena Radio con interviste, interazioni e approfondimenti. Alle 19.30 l’early session e alle 21.30 il concerto e la jam. Info: 331 6818352.