Il chitarrista Clive Carroll protagonista di un live allo Smood di Ceparana

È il chitarrista fingerstyle più richiesto del momento, spesso sul palco al fianco di star mondiali, da Tommy Emmanuel a Madonna, che condividono insieme a lui festival e tour. Clive Carroll è il protagonista del live di stasera allo ‘SmooD - Sign Music Desk’ di Ceparana. È l’astro della chitarra fingerstyle, come più volte riconosciuto ed affermato dai suoi mentori, lo scomparso John Renbourn e Tommy Emmanuel. Grande chitarrista con il dono del compositore ed arrangiatore, Clive è cresciuto in una famiglia con profonde radici musicali bluegrass e di Irish music. È l’incontro con Renbourn, nel 1998, ad incoraggiare questo precoce e geniale chitarrista acustico a pubblicare il suo primo solo cd, ‘Sixth Sense’, definito dalla critica inglese come "una pietra miliare nel viaggio della chitarra acustica".

‘Sixth Sense’ viene seguito da altri album, ‘The Red Guitar’, ‘Life in Colour’ e ‘The Furthest Tree’, dove Clive scopre una nuova maturità compositiva. Clive Carroll si è diplomato in composizione con il massimo dei voti al Trinity College di Londra e suona con grande bravura e intensità praticamente tutto, dalla musica tradizionale irlandese alla classica, al folk, al blues. Dotato di un tocco straordinario e di una tecnica quasi inarrivabile, punta molto sulla sua sensibilità musicale e sulle splendide composizioni originali. Il suo stile, inconfondibile e originale, è fatto di bending e di glissati, di veloci legature eseguite con la mano sinistra, come di velocissime terzine suonate con la mano destra, legate soprattutto al suo background musicale. La varietà musicale delle sue esecuzioni è notevole ed è unita ad una tecnica limpidissima, completa e stilisticamente varia, ma senza forzature, espressa con grande scioltezza e naturalezza. Nel locale ceparanese di via Vecchia – gestito da Riccardo Angeletti e Max Marcolini – Carroll si esibirà dalle 22 (ingresso dalle 20.30). Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 328 7671213 anche via Whatsapp; il biglietto si può comunque acquistare online attraverso il circuito Vivaticket.

Marco Magi