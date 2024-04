Il chitarrista Brunod da Bacchus

Un ospite davvero eccezionale nel martedì dell’osteria Bacchus: Maurizio Brunod, tra i più noti chitarristi italiani con oltre 60 dischi realizzati e grandi collaborazioni nazionali ed internazionali, (da Rava a Towner, oltre che Surman, Berne, Vitous e tanti altri). Maurizio, in questo speciale live di stasera, propone il suo nuovo concerto per sole chitarre. Dopo il grande successo di vendite ottenuto con il vinile ‘Trip With The lady’, è infatti in uscita il volume 2 ‘Trip With The ladies - (chapter 2)’. Da questi due album sono tratti i brani proposti, composizioni originali ed alcuni intramontabili che vanno da ‘Naima’ di John Coltrane al ‘Chan Chan’ di Compay Segundo. Negli anni, oltre che in tutta Italia, questo live solista è stato rappresentato a Woodstock, Harrisburg e New York (Stati Uniti), San Pietroburgo e Mosca (Russia), Mo i Rana e Trondheim (Norvegia) e Nova Goriza (Slovenia). L’orario d’inizio del concerto è previsto per le 21, con informazioni e prenotazioni disponibili contattando il numero 339 4908117.