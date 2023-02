Il certificato anagrafico? Pronto in un clic Riccò del Golfo passa all’app spezza code

Ben presto, ai riccolesi basterà un clic per ottenere sui propri pc e smartphone un certificato anagrafico, per pagare i tributi o semplicemente per chiedere informazioni agli uffici comunali. A Riccò del Golfo, la rivoluzione digitale porterà i residenti a evitare code e attese in municipio: un app favorirà la connessione tra cittadino e Comune, facilitando i rapporti e snellendo le pratiche. L’iniziativa ha mosso in suoi primi passi qualche giorno fa, con il primo audit tenutosi in municipio alla presenza dei tecnici di Anci Italia e Anci Liguria, partner di un progetto che ha visto il Comune guidato da Loris Figoli intercettare 160mila euro di fondi Pnrr dedicati al rafforzamento della capacità amministrativa. In provincia, solo i Comuni di Riccò e Carrodano sono riusciti a ottenere i finanziamenti: nel territorio amministrato da Pietro Mortola finiranno 50mila euro.

Il piano approntato dalla giunta Figoli prevede innanzitutto il potenziamento delle capacità e delle qualifiche del personale comunale, che avverrà anche attraverso consulenze tecniche da parte di esperti nazionali sui temi di maggiore attualità. Il percorso verso la digitalizzazione porterà il Comune di Riccò del Golfo – che assieme a Carrodano è stato tra i primi piccoli enti dello Spezzino ad avviare la carta di identità elettronica e le funzioni dello Spid – all’operatività in cloud di tutte le funzioni oggi ancora cartacee o su server materiale. Lo step successivo sarà il lancio di un applicazione in grado di fungere da sportello digitale, dove il cittadino potrà interagire con gli uffici. "Un’app dedicata per l’interattività delle funzioni pubbliche, che ridurrà ulteriormente le code presso gli uffici e assicurerà al cittadino funzionalità da casa h24 – afferma il sindaco Loris Figoli –. Nel contempo, prenderà vita uno sportello di accompagnamento all’autonomia informatica, con postazione accessibile in municipio, affinché anche coloro che ancora devono approcciarsi all’informatica possano esser parte delle nuove tecnologie direttamente dal palazzo comunale, supportati da personale formato. Già dall’estate 2022 l’Ufficio tecnico e lo Sportello dell’edilizia operano secondo questo standard". Il sindaco sottolinea anche "l’investimento sulla formazione del personale, che sarà preparato alle future evoluzioni degli standard della pubblica amministrazione". Il primo incontro ha visto la partecipazione dei ragazzi del Fossati-Da Passano impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Matteo Marcello