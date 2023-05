Il centrosinistra deluso Renzo Guccinelli incassa "Ora gettiamo le basi per creare l’alternativa"

di Massimo Merluzzi

Il coraggio e la passione non gli sono davvero mancati ma il risultato non è arrivato lo stesso. Era certo di raggiungere almeno il ballottaggio ma la convinzione si è sgretolata scheda dopo scheda, anche da quelle "tracciate" nei seggi sui quali confidava maggiormente e un tempo ormai lontano rappresentavano il "giardino" della grande casa di sinistra. E’ sconfitto Renzo Guccinelli ma comunque sereno. "Sto bene con me stesso – ha commentato a caldo il leader del centrosinistra – sapevo che sarebbe stata una strada in salita ma l’ho affrontata per amore di questa città. Potevo fare a meno di fare il sindaco e invece ho voluto provare a dare una svolta a una Sarzana che non piace a molti, ma come appare evidente non in numero sufficiente per cambiarla".

Una lunga campagna elettorale, un lavoro quotidiano fatto di incontri, confronti e appuntamenti come non gli accadeva da tempo. "E’ stato bello risentire il gradimento dei miei concittadini e comunque devo essere soddisfatto per l’impegno di tutti e il sostegno ricevuto. Adesso non dobbiamo disperdere questo capitale umano e infatti già questa sera mi vedrò con i rappresentanti delle singole liste per capire come andare avanti cercando di fare una solida e costante opposizione non soltanto in consiglio comunale ma fondando una associazione politica e culturale in grado di costruire un nuovo percorso". Un Renzo Guccinelli in consiglio comunale sui banchi dell’opposizione è possibile? "Non avevo mai perso in passato - conclude - e di certo non è piacevole anche se ho immediatamente rivolto le mie felicitazioni alla sindaca. E’ prematuro parlare del mio ruolo, sicuramente c’è bisogno di un rinnovamento anche anagrafico".

Il Partito Democratico è il grande sconfitto di questa tornata elettorale. Un crollo clamoroso non soltanto in rapporto al passato ma pur semplicemente raffrontato alle politiche dello scorso settembre. La rivoluzione è in atto anche se il segretario Rosolino Vico Ricci l’aveva già messa in preventivo alla vigilia del voto. "Anche in caso di risultato positivo - commenta - avrei sicuramente lasciato l’incarico dopo 5 anni difficili e faticosi. Ci abbiamo messo l’anima, la passione, la determinazione quindi è chiaro che in questo momento mi senta fortemente a disagio. Abbiamo proposto idee che mancano a questa città ma non è stato sufficiente ed è arrivato il momento di rivedere le nostre posizioni. Posso soltanto dire grazie per il lavoro svolto".