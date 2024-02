Il centrosinistra cerca la quadra. Benifei per ora è l’unica certezza

Nel fondo di quel labirinto politico che è il centrosinistra italiano, è difficile, a quattro mesi dal voto per le Europee, vedere qualcosa di chiaro. La sensazione è che nessuno tra Schlein, Conte, Renzi, Calenda e tutti gli altri componenti che vanno a comporre quella variegata galassia, si presenti all’appuntamento in una posizione di forza. Per quanto riguarda il Partito Democratico, in Liguria l’unica certezza è rappresentata da Brando Benifei, che veleggia spedito verso una terza candidatura, in un collegio, quello Nord-ovest, che lo vede come uno dei nomi forti non solo in casa propria ma anche in Lombardia e Piemonte. "Le liste – precisa il capo delegazione del Pd a Bruxelles - saranno decise dal partito collettivamente ma certamente darò la disponibilità alla segreteria a proseguire il mio impegno con una nuova candidatura". Tra i liguri ad affiancarlo potrebbero essere due donne che hanno già espresso la propria disponibilità a lanciarsi nella competizione elettorale, la consigliera comunale genovese Donatella Alfonso e l’ex assessore di Sanremo Lucia Artusi. Eletto per la prima volta nel 2014 Benifei ha ottime possibilità di ottenere un terzo mandato ed è sempre di più uno dei leader di un partito che però, ad ogni cambio di segretario, sembra rinnovare anche la ricerca di un’ identità mai del tutto trovata. A cominciare dal suo rapporto con i Cinque Stelle, movimento che in Liguria sta vivendo una fase di riorganizzazione e che per le Europee punta a riconfermare l’uscente Maria Angela Danzì, risultata prima dei non eletti nel collegio nord-occidentale nel 2019 e subentrata nel novembre del 2022 a Eleonora Evi eletta alla Camera dei deputati. In quel che resta del Terzo Polo, l’unico dato sicuro è che i due ex amici Renzi e Calenda marceranno su sentieri separati. Nonostante lo sbarramento al 4% non sia un ostacolo facile da superare. Azione farà asse con più Europa di Emma Bonino e in Liguria candiderà il professor Giuseppe Zollino e Cristina Lodi, ex assessore nel comune di Serra Riccò e nella segreteria regionale del partito. Ancora grande incertezza invece per quanto riguarda Italia Viva, dove però se Matteo Renzi decidesse di correre come capolista nel Nord Ovest, potrebbe venire chiesto alla senatrice Raffaela Paita di affiancarlo nella corsa. Molto vago anche lo scenario della parte più a sinistra, dove Michele Santoro, Ignazio Marino e Luigi De Magistris stanno tentando di dar vita ad una Lista della Pace che includa al suo interno anche esponenti del Prc e di Potere al popolo.

Vimal Carlo Gabbiani