Il ’caso Bianchi’ in commissione: "Qualche carenza c’è stata". Atc, avviata l’indagine interna

"All’interno qualche carenza c’è stata: per questo ho affidato a terzi un’indagine per fare chiarezza e valutare se si sono verificate mancanze tali da comportare rilievi disciplinari". Così l’amministratore delegato di Atc, Francesco Masinelli, si è espresso ieri davanti alla quinta commissione consiliare, dedicata a fare luce sulla vicenda – raccontata in esclusiva da La Nazione lo scorso febbraio – che ruota attorno al presidente di Atc Gianfranco Bianchi, nei confronti del quale sono state avviate le procedure di recupero degli emolumenti conseguiti nel triennio compreso tra l’aprile del 2018 e il giugno del 2021. Circa trentamila euro lordi, relativi al primo mandato (mentre nel secondo, ancora in corso, Bianchi non percepisce alcun compenso; ndr) che però secondo Atc non avrebbero dovuto essere erogati, sulla base del decreto legge 95 del 2012 che vieta alle pa di attribuire incarichi retribuiti a chi è già in pensione. Una seduta lampo, alla quale hanno preso parte sia l’amministratore delegato, sia il presidente: alla fine, sarà solo Masinelli a parlare. "Non che il fatto non sia degno do rilevanza, ma stiamo parlando di 30mila euro, somma che fino alla fine del 2020 c’era il dubbio fosse legittima o meno. Poi dopo c’è stata una carenza – ha detto Masinelli –. Effettivamente ci è venuto il dubbio che gli emolumenti erogati potessero essere non dovuti. Così prima abbiamo incaricato l’avvocato Del Punta, che ci ha consigliato di rivolgerci al Mef. Mi sono attivato io, assieme al responsabile della trasparenza. A fine 2020, il Mef ci invia una comunicazione, dove afferma di non essere competente in materia, e ci segnala tuttavia una sentenza. Io non ho mai avuto copia di questo parere. Certo, in quel momento si sarebbe dovuto operare subito, ma né io, né il Cda, il collegio sindacale e l’organismo di vigilanza siamo stati avvertiti. A febbraio contattai l’avvocato Biagini, e da quella telefonata ho inteso che su quella vicenda c’era qualcosa che non andava. Dopo le verifiche, ho chiamato Bianchi per informarlo sulla necessità di risolvere questo problema: ho trovato porte aperte e collaborazione". Da qui le procedure di recupero delle somme di denaro, e poi l’indagine interna, affidata a terzi, "che auspico possa fare chiarezza" dice l’ad di Atc Esercizio, che a inizio seduta ha snocciolato alcuni episodi simili che hanno visto coinvolta l’Atc nel recente passato. Nel 2011 il cda conferisce poteri e stabiliscono compensi che nel 2013 vengono definiti eccessivi da chi doveva controllare la società: fu avviata una procedura per recuperare 57mila euro per compensi non dovuti. Nel 2007, la holding fu costretta a pagare 424mila euro di multa più 150mila euro di spese legali. "Sono eventi che si ripetono. Non sarà che all’interno dell’azienda non sono presenti le professionalità necessarie?" dice Masinelli.

Matteo Marcello