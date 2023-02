Il Carnevale per le strade "Prima qua che a Viareggio"

Le origini del ‘Carlevà dea Spèza’, il Carnevale spezzino, sono molto antiche. La prima edizione risale addirittura al 1869, prima anche del famoso Carnevale di Viareggio. "E noi, sei anni fa, l’abbiano tirato fuori dai cassetti dove da troppo tempo era nascosto", afferma con orgoglio il consigliere Marco Tarabugi, ideatore – insieme all’associazione ProSpezia – e promotore dell’evento organizzato dal Comune. "Ringrazio Tarabugi e le associazioni che sono sempre disponibili a far divertire in primis i bambini", dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini. Appuntamento per domenica in piazza Verdi (dopo le precedenti in piazza Cavour, quella online del 2021 e quella saltata causa covid dell’anno scorso) con un programma di eventi che inizierà alle 10.30 fra sorprese, animazione, musica e intrattenimenti, trampolieri itineranti, esibizione del gruppo storico degli Sbandieratori di Levanto e della Banda Puccini, magia, giochi con le bolle d’acqua e, novità di questa edizione, Mistery Box e foto istantanee a cura di Ptz Photo Lab. Dalle 10.30 fino alle 15 sarà possibile iscriversi gratuitamente al concorso delle mascherine: è riservato a bambini e bambine fino ai 12 anni. L’edizione 2023 del Carnevale spezzino è organizzata in particolare dagli assessorati alle attività Produttive e alla città dei bambini del Comune, rappresentati da Marco Frascatore e Daniela Carli, in collaborazione con ProSpezia, ProSpezia Ciassa Brin, Comunità dominicana, Comunità ucraina (prima partecipazione), Belli e Brutti di Suvero, I Giochi di una volta della Pallavolo Don Bosco, Nasi Uniti, Associazione Tandem, I Ragazzi della Chiappa gruppo Facebook, Inedita, pro loco Pitelli, Nuova Fossitermi, Music Factory, Banda Puccini con il maestro Gabriele Castellani e le tre scuole di danza Dancing Project, My Way Dance Academy e Arcimboldo. Dunque, allestimento del set fotografico di Ptz dalle 10.30, poi dalle 11 alle 12.30 intrattenimento musicale grazie al dj set di Davide Micoli. Dalle 14 alle 14.15 lo spettacolo di bolle di sapone dell’associazione Nasi Uniti, seguito, fino alle 15, dalle magie del noto Mago Chico. Il momento clou è alle 15, quando partirà il concorso mascherato presentato dal Batiston e da Maia, le due tipiche maschere spezzine. Questa edizione del Carnevale inizierà con la banda Puccini che sul palco suonerà ‘O Bella Spezia’ e si concluderà alle 17 con le premiazioni. "Nel contesto del recupero delle tradizioni – conclude con un’anticipazione Peracchini – il prossimo anno non sarà dedicato solo un giorno al Carnevale, ma realizzeremo un percorso di avvicinamento con diversi eventi".

Marco Magi