Il Carnevale diventa arte

È il dipinto del pittore inglese John Milne Purvis, intitolato ‘Il carnevale a Venezia’, a promuovere la mostra collettiva ‘La magia del Carnevale’ a cura del circolo culturale ‘Angiolo Del Santo’, nella sede di via Don Minzoni 62. Scorrendo dipinti e sculture si avverte come alla festosa vivacità del Carnevale corrisponda l’incrocio, altrettanto vitale, delle diverse modalità compositive espresse dagli artisti, che hanno interpretato a loro modo le tipicità della festa che anticipa il tempo primaverile. "Il colore, insuperabile protagonista della pittura, predomina anche in questa circostanza, favorendo sensazioni, talvolta, contrastanti – spiega il critico Valerio P. Cremolini – . Alla gioia e alla spensieratezza si contrappongono, infatti, tristezza e malinconia e la tradizionale maschera s’impone come simbolo incontrastato per affermare tali stati d’animo. Nella collettiva dell’Ucai la sensibilità degli espositori offre una sequenza di immagini che coniugano la realtà con l’immaginario, facendo trasparire, pur affermando il fascino della maschera, il rincorrersi di illusioni che creano piaceri effimeri". Alla collettiva dell’Ucai (Unione cattolica artisti italiani) spezzina (presieduta da Guido Barbagli), visitabile sino al 24 febbraio, al mercoledì e al sabato dalle 17 alle 18.30, hanno aderito Gloria Augello, Guido Barbagli, Antonella Boracchia, Valerio P. Cremolini, Andrea De Pasquale, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Fabrizio Mismas, Pier Luigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Maria Russo, Rosa Maria Santarelli, Nicol Squillaci e Maria Rosa Taliercio.

Marco Magi