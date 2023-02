Il Carnevale da Ciassa Brin a Cadimare

Il successo del Carnevale Spezzino della scorsa domenica è ancora negli occhi e nella mente delle migliaia di spezzini che, oggi, avranno la possibilità di partecipare ad altri due eventi dedicati in particolare ai bambini, con il patrocinio del Comune della Spezia. Intanto in città, dove l’associazione Prospezia Ciassa Brin ripropone il ‘Carnevale in Ciassa Brin’. Appuntamento dalle 14 alle 19 per coinvolgere grandi e soprattutto, piccini, e comunque anche gli amici a quattro zampe, sempre con un pensiero alla scomparsa Valentina Pesarin. La giornata inizierà con ‘i giochi di una volta’ a cura del ‘Giba’ Guani, il truccabimbi, il laboratorio di lettura e disegno di Sonia Tognoni, laboratori di danza con Dancing Project e Comunità Dominicana, una sfilata intorno alla fontana delle mascherine, tutti i partecipanti avranno un ricordo. Gli eventi saranno intervallati da due tradizionali pentolacce. L’evento sarà libero e gratuito con la partecipazione dell’associazione Tandem, I ragazzi di Piazza Brin, Centro Polivalente Asso Comune della Spezia, Canottieri Velocior, Mimo Ramon, Obiettivo Spezia, Los Quisqueyanos, Padri e Madri e la Comunità Ucraina. Spostandoci in un borgo marinaro nel territorio, ecco la seconda edizione del Carnevale a Cadimare, una manifestazione a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Cadimare La Spezia. L’idea è nata in seno alla borgata storica del Cadimare, grazie al sodalizio cadamoto che si avvarrà, della scuola ‘Il Circo Galleggiante’ per l’intrattenimento dei più piccoli. "Anche quest’anno ci siamo lanciati in questa magnifica avventura per movimentare l’ambiente e soprattutto per far divertire i bambini, da sempre scopo della nostra gioiosa combriccola – affermano i dirigenti – . L’anno passato i personaggi Disney sono venuti a trovare i nostri piccoli amici del borgo, oggi abbiamo scelto come maschere rappresentative Pulcinella e Arlecchino, due massime figure della tradizione carnevalesca, tenute a bada da un’ospite d’eccezione... in veste di guardia. A gran richiesta, entreranno in scena anche le maschere senior con le ‘Nostre donne del paese’, che apriranno la kermesse con un mix di stupore e allegria che ci accompagnerà per tutta la giornata".

La location è la piazza dei giochi di Cadimare, in via della Marina: dalle 14.30 in poi registrazione e iscrizione gratuita delle mascherine, poi alle 15 inizierà il carnevale con i primi giochi di intrattenimento e subito dopo ‘Il circo galleggiante’, mentre alle 17 l’inizio della sfilata bimbi e, al termine, quella degli adulti. Per completare il programma la pentolaccia e la premiazione di entrambe le categorie.

Marco Magi