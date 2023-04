Il carcere di Marassi è sovraffollato "Problemi di sicurezza"

Il consigliere regionale Stefano Balleari, il segretario generale del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece e quadri sindacali della Liguria (guidati dal segretario regionale Vincenzo Tristaino) hanno visitato il carcere genovese di Marassi. Dopo le misure apportate dal governo sul potenziamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, nuove dotazioni e istituzione del corpo medico della Polizia Penitenziaria, prosegue il lavoro "in ottica del miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture e del personale". Per quanto riguarda la sicurezza di Marassi "andrebbero potenziati – ha detto Balleari – i servizi anti intrusione e anti scavalcamento, oltre a pensare di mettere a disposizione anche un’unità cinofila che sarebbe molto utile per perquisire le celle dei detenuti". Passando ai numeri "il carcere di Marassi a fronte di 450 posti, allo stato attuale ospita 689 detenuti, di cui più della metà sono stranieri, tra cui molti irregolari: ecco cosa ci hanno lasciato i governi di sinistra"