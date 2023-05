"Il caos per le chiamate da clienti di B&B in collina"

A mettere in crisi il servizio di radio taxi notturno sono le chiamate dei turisti che risiedono nei b&b e negli alloggi vacanze disseminati sulle colline i quali, dopo la cena o la passeggiata in centro, subissano letteralmente di chiamate i tassisti disponibili per il rientro. Un ’ingorgo’ che nei week end o nell’alta stagione finisce per sottrarre le auto dalla ’piazza’ per l’utenza ordinaria. È questa, a giudizio di Nicola Carozza, responsabile sindacale Confartigianato, una delle cause, ma non certo l’unica, a determinarea molti dei disservizi registrati in città. "Grazie all’Amministrazione comunale – osserva Carozza – nell’ultima Commissione Taxi che vede impegnati il Comune, le associazioni di categoria, la Polizia municipale, le associazioni dei consumatori e rappresentanti delle associazioni dei diversamente abili, abbiamo ipotizzato un nuovo rafforzamento del servizio. Il servizio taxi va a picchi, con punte in determinati giorni e orari (per esempio giorno della crociera, giorno del raduno dei bersaglieri, eccetera, nonostante siano in servizio oltre ai taxi anche i noleggi con conducente e i bus turistici privati), mentre per buona parte dell’anno i taxisti sono fermi parcheggiati nei piazzali". Ma non c’è solo questo. È il sistema stesso, secondo il dirigente Confartigianato, a pesare sulle possibilità di potenziamento del servizio.

"Tutti i servizi a chiamata (dall’ambulanza al servizio pizza take away) – spiega Carozza – vanno attesi e soprattutto la notte i tempi possono prolungarsi. I taxi a differenza degli autobus il cui biglietto ha un costo politico sostenuto dai contribuenti sono imprese e ciascun titolare si assume il rischio di impresa senza alcun costo a carico del cittadino. Va detto in tal senso che l’aumento di affittacamere e Aaut nelle frazioni sulle alture della città, penalizza il servizio cittadino perché terminata l’ora di cena il servizio è monopolizzato da queste chiamate, per riaccompagnare a casa gli alloggiati. La categoria dei taxisti resta comunque a disposizione dell’Amministrazione per immaginare miglioramenti e implementazioni".

F.A.