‘Il canto in città’ al Castello

Terzo appuntamento per partecipare a ‘Lo sguardo di Telemaco. Il canto di una città’ martedì 14 marzo, dalle 10 alle 17, al Castello di Riomaggiore. Il progetto di teatro di comunità, ideato e diretto da Sergio Maifredi con Teatro Pubblico Ligure per il Comune di Riomaggiore, vede i cittadini protagonisti: chi vive e conosce il paese delle 5 Terre è invitato a raccontare la sua storia, portare documenti, esprimere desideri e prospettive per il futuro del territorio. A raccoglierla ci sarà il giornalista e scrittore Massimo Minella, che ha già incontrato diversi uomini e donne desiderosi di condividere la propria esperienza. Ognuna è unica e preziosa. Prenotazioni al numero 329 0540950. Le parole e i ricordi confluiranno nella restituzione pubblica dello spettacolo che avrà luogo in giugno al Castello di Riomaggiore.