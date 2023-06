Il canone della discordia Dodicimila euro di media per posare 100 ombrelloni

In tutta la regione Liguria gli stabilimenti balneari sono 1.100, La Spezia ne ne conta solo una cinquantina, lungo il litorale che va dalle 5 Terre fino a Marinella, al confine con Massa Carrara. Circa 25 sono nel tratto compreso fra Marinella e Fiumaretta, gli altri distribuiti fra Lerici, Porto Venere, Levanto e le Cinque Terre, che si aggiugono alle spiagge attrezzate.

Un tratto di costa relativamente breve ma caratterizzato da situazioni, non solo orografiche, molto diverse. Da qui anche la complessità, come sottolinea il Sib, il sindacato balneari di Confcommercio che raccoglie 25 strutture, delle questioni poste dall’applicazione della Bolkestein. Il canone demaniale marittimo, pagato dai titolari degli stabilimenti viene fissato e introitato direttamente dallo Stato. La Liguria versa complessivamente alle finanze pubbliche 17,5 milioni di euro, di cui 9,5 a carico degli stabilimenti balneari. Questo significa che uno stabilimento medio - un centinaio di ombrelloni - sborsa ogni stagione circa diecimila euro, cui va aggiunta la tassa regionale del 25%, che fa salire il computo, per un concessionario medio, a 12.500 euro.

Le altre voci di spesa più significative sono quelle dell’Imu (è stato calcolato che la quota media in Liguria è di 3.500 euro) e della Tari, oltre ai costi generali, propri di ogni attività imprenditoriale. Un capitolo di spesa particolarmente oneroso - come ricorda il Sib - è poi quello dei bagnini, che nella maggior parte dei casi sono due, necessari a coprire l’intero arco orario del servizio di assistenza ai bagnanti.