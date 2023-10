Il cane nella Crocifissione di Brueghel il Giovane ’Storie a quattrozampe’, un laboratorio al Lia

Nell’ambito di ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dal Comune a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano che si snoderà per tutta la stagione autunnale fino a un evento speciale dedicato al Natale, oggi alle 16, al Museo Lia, è stato organizzato un laboratorio dal titolo ‘Storie a quattrozampe’, rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni, che ha una durata di circa un’ora e mezza. Delle tante storie che avvengono intorno alla Crocifissione dipinta da Pieter Brueghel il Giovane, attualmente in mostra al museo, è partecipe il cane, che con l’uomo intreccia e condivide esperienze di vita. Non verrà interpretato come una semplice comparsa, ma come protagonista di un’avventura tutta sua, per immaginare e creare una storia a quattrozampe. La prenotazione al laboratorio è obbligatoria. Il costo del laboratorio è di 5 euro a partecipante. Info allo 0187 727220 o all’email museolia.didattica@comune.sp.it.