Il campus ha fame di nuovi spazi Finanziamenti al palo per le aule

Il campus universitario ha fame di spazi. Bene pensare a nuovi corsi per implementare l’offerta formativa ma il nodo prioritario da sciogliere è quello della fruizione del primo piano del complesso Falcomatà – ancora utilizzato dalla Marina Militare per lo svolgimento delle funzioni in materia sanitaria e in parte anche da Asl 5 sulla base di una convenzione - come da protocollo d’intesa inter-enti risalente al 2014. Il tema è stato rilanciato dal professor Marco Ferrando, rappresentante del magnifico rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, davanti alla IV commissione consiliare del Comune della Spezia presieduta da Oscar Teja. "Allo stato se per un’influenza un professore dovesse essere costretto a rinviare la lezione alla settimana successiva non ci sarebbe possibilità di farla perché tutte le aule sono occupate" ha detto facendo un esempio semplice e calzante. Nessuna polemica istituzionale ma un richiamo là dove la carta canta. E’ quella del protocollo d’intesa tra Ministero della Difesa, Ministero dell’Università e della Ricerca, Regione Liguria, Comune della Spezia, Università di Genova, Promostudi, Distretto ligure delle tecnologie marine che aveva spianato la strada alla realizzazione al lato di viale Fieschi (grazie da un investimento di 10 milioni di euro di cui 7,5 della Regione,...