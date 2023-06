Il campus fucina dell’innovazione Navi in pugno con Qr code e App

Gli stand, per dimensioni, sono i più piccoli di Seafuture: questione di risorse scarse per sostenere allestimenti acchiappa pubblico. Ma, quanto a prodotti innovativi, la rassegna delle start up costituisce uno dei tasselli più preziosi dell’esposizione, capace di incarnare al meglio il volto dell’economia blue nella sua accezione non... muscolare. Numerose le proposte. Una spicca a motivo della fucina alla base della genesi intellettuale: quella dell’università spezzina. "Fondamentale il percorso formativo che mi ha portato a concepire la stat up" dice con riconoscenza Tomaso Aroldi, milanese, ex studente del polo Marconi, ora affermato ingegnere nautico ed inventore di Scia, acronimo di “Service Coordination Integration App”. Lui, col socio esperto in informatica Matteo De Angeli, fornisce ai cantieri navali e agli armatori (civili e militari) i manuali-mappa delle navi, non cartacei ma digitali e interattivi. Sta qui la novità per gli effetti perseguiti: gestire le manutenzioni col minimo sforzo e il massimo rendimento. Questione di Qr code e App: il primo per raccontare caratteristiche e necessità di ogni componente bisognoso di cure e di sostituzione a fine ciclo – dalle valvole delle prese a mare fino alle luci di testa d’albero passando per i filtri del motore - la seconda per orientare controlli e azioni. Della serie: come tenere in pugno uno nave, programmare le manutenzione predittive, l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio, intervenire a razzo in caso di allarme, quello veicolato dalla app che coglie l’eventuale defaillace "Basta avvicinare il tablet al codice Qr code e vengono assunte tutte le informazioni necessarie per dare corso ai controlli mirati e alle azioni conseguenti in caso di emersione di criticità", dice Tomaso. Semplice e innovativo, per gestioni non solo sul campo ma anche da remoto. Scia compare tra i vincitori della “Call for Innovation” promossa da Seafuture per premiare le start up.

Ad affiancare Tomaso allo stand c’è uno studente del corso triennale di laurea in Ingegeria nautica, Cristian Rotesi: "Felice di essere qui e di interagire per la promozone del prodotto; anche questo è un modo per formarmi e relazionarmi con chi ne sa più di me e deve la sua crescita professionale all’università spezzina e trova nel confronto con chi l’ha frequentata stimoli e sostegni nel lavoro" dice. Il riferimento è all’esistenza di una chat che, seppur informale e alimentata dall’amicizia maturata sui banchi del vecchio polo Marconi e del nuovo campus, realizza la messa in rete dei cervelli anche ai fini della mutua assistenza per fronteggiare problemi tecnici emergenti sui rispettivi luoghi di lavori. Il nome dato dagli ingegneri alla chat, da solo, è sinonimo di orgoglio di appartenenza, riconoscenza e visibilita a lungo spettro data alla città in ambito nautico: Spezia around the world.

Una bella sorpresa che si salda alle altre colte nello spazio espositivo dedicato alle start up, poste (questo il valore logistico al di là degli spazi mignon) proprio all’ingresso del percorso fieristico. Impossibile valorizzarle tutte. Per incidenza sul territorio si impone la proposta di MetHindOr: è la start up che è stata arruolata dal cantiere Baglietto nella rotta per la propulsione green dei superyacht. "Abbiamo elaborato un innovativo sistema di idruri per l’immagazzinare l’idrogeno ai fini dell’alimentazione dei motori elettrici ad emissioni zero" spiega Davide Violi esibendo il video della station power allestita, grazie anche al suo concorso di idee, nel cantiere navale di viale San Bartolomeo che guarda lontano. C’è invece che guarda negli abissi: Giorgio Pattarini che promuove ottiche innovative "Abyssar" per raddrizzare la visione delle telecamere sottomarine alle massime profondità.

Corrado Ricci