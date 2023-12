"Il Camec: Rimozione Barriere Fisiche e Cognitive"

Il Camec, Centro di arte moderna e contemporanea ha portato a compimento in questi giorni il progetto finanziato nell’ambito della Missione 1 del Pnrr (sezione patrimonio culturale per la prossima generazione) e finalizzato alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive. I nuovi strumenti concepiti e realizzati sono molteplici: all’ingresso una mappa tattile, che consente all’utente di comprendere dove si trova e come è strutturato il museo; la dotazione di un totem con un video in lingua italiana dei segni, che racconti la storia del museo e delle collezioni; la apposizione di segnali tattili plantari in prossimità delle scale e dei servizi; la trasformazione di uno dei servizi igienici in toilette polifunzionale; infine, la nuova ’accessibility room’.