Il Camec passa in mano ai privati "È l’ennesima esternalizzazione"

Il Camec ai privati per potenziare e ampliare l’offerta e le attività museali del Camec? Il segretario provinciale del Pd Iacopo Montefiori non è convinto delle buone intenzioni della giunta Peracchini. "Il Comune vuole ‘spacciare’ per una operazione di apertura, quella che è di fatto l’ennesima misura di esternalizzazione di una componente importante dell’offerta culturale locale – spiega Montefiori – Mentre in altri anni si era cominciato a sperimentare il Camec come luogo di partecipazione condivisa del tessuto artistico e degli operatori culturali locali, cercando di valorizzare la straordinaria ricchezza che esso presenta, maturata dagli anni del ‘Premio del golfo’ in poi, oggi il Comune liquida questo patrimonio, delegando ad altri la programmazione e continuando a disinteressarsi della partecipazione e dell’insieme dei nostri artisti". Ed ecco la pubblicazione dell’avviso per la valorizzazione del Camec. "Un altro disimpegno del Comune nella gestione della cultura, settore che peraltro non ha un assessore dedicato né un ente di gestione ormai da tempo. Dopo la Dialma Ruggiero e il Centro Allende, il Comune intende disfarsi di un altro pezzo considerato non un valore per la città ma un orpello".

La stagione iniziale fu segnata da grandi esposizioni. "Il Centro d’arte moderna e contemporanea vive da anni una profonda crisi, proprio quando città come Genova, Parma e Pisa, pur non dotate di una struttura di simili dimensioni, offrono grandi esposizioni che attraggono pubblico da tutta Italia. Eppure partendo dalle collezioni pubbliche esistenti (Premio del Golfo, collezioni Cozzani e Battolini) si potrebbero offrire le stesse opportunità culturali in relazione anche alle presenze artistiche del territorio e in particolare delle Cinque Terre". Quanto alla necessità di coinvolgere altri soggetti nella gestione della cultura. "Quella pare un’opportunità più che una rinuncia, a condizione che si consideri in primo luogo il valore pubblico dell’arte e delle collezioni comunali e quindi si punti alla ricerca di forme di gestione partecipate coinvolgendo soggetti che già operano nella cultura (come la Fondazione Carispezia, la Compagnia di San Paolo, la Provincia o altri) e soprattutto la Regione Liguria che, invece di spot preelettorali, potrebbe investire di più nella gestione delle strutture". Un esempio è la mediateca regionale. "E’ stata lasciata solo in mano al Comune tradendo la sua missione strategica. Perché la Regione Liguria partecipa alla gestione del Teatro Nazionale di Genova, di Palazzo Ducale o del Carlo Felice e non alla gestione del patrimonio culturale della città della Spezia inclusa la mediateca regionale?".