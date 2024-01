"Il calo vendite non imputabile al caso Euro 4"

L’amministrazione Peracchini risponde per le rime agli ambulanti di piazza del Mercato che ieri, sulle colonne de La Nazione lamentavano nuove infiltrazioni d’acqua dalle vele e problemi di mancati introiti riconducibili, a loro dire, ai recente provvedimento di divieto d’accesso al centro per le auto Euro 4. "L’ordinanza – rilevano gli assessori Marco Frascatore, Kristopher Casati e Pietro Cimino – è entrata in vigore da pochi giorni e limita il transito a una percentuale minima di vetture e non può pertanto essere causa di un calo delle vendite". Sempre sul nodo Euro 4 dalla giunta si precisa che la limitazione "rappresenta anche una tutela dal punto di vista igienico per gli alimenti". Per quanto invece riguarda il problema della storica carenza di aree destinate alla sosta, Frascatore, Casati e Cimino sono rassicuranti: "Verrà avviata la rotazione, in modo da consentire a chi voglia recarsi a fare acquisti di avere maggiore possibilità di trovare posto. Inoltre i parcheggi di interscambio di piazza D’Armi e piazza Pozzoli sono stati riorganizzati in modo da avere un numero maggiore di posti auto. E le corse ordinarie degli autobus per accedere al centro sono state ampliate portandole alla stessa frequenza delle navette, la cui reintroduzione è comunque prevista al termine dei lavori".