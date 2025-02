Il borgo s’illumina... di meno. Giornata dedicata al risparmio tra laboratori e mercatini

Il borgo si illumina...di meno. Torna oggi a Castelnuovo Magra l’appuntamento con la manifestazione nazionale “M’illumino di Meno”, la storica campagna di sensibilizzazione sui consumi energetici promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2. Da anni l’amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa invita tutta la cittadinanza a partecipare ai due eventi, organizzati in collaborazione con il Circolo Arci di Castelnuovo Magra.

La giornata si apre alle 10 con lo “Swap Party”, un mercatino del baratto di abiti usati, che si terrà fino alle 12.30. Questa iniziativa si inserisce nel tema di questa edizione incentrato sul contrasto al fast fashion e sull’importanza di ridurre l’impatto ambientale dei consumi. Lo swap party rappresenta un’occasione per riflettere sul valore del riuso e sulla sostenibilità nel settore della moda, offrendo un’alternativa concreta alla logica dell’acquisto continuo.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, sarà la volta del laboratorio gratuito “Costruisci la tua lanterna”, dedicato a bambini e bambine che si terrà al circolo Arci. L’attività permetterà ai piccoli partecipanti di realizzare le proprie lanterne, un gesto simbolico che invita a riflettere sull’uso consapevole dell’energia. Al termine del laboratorio i partecipanti utilizzeranno le lanterne create per partecipare all’aperitivo oppure alla cena a lume di candela, promuovendo così momenti di socialità all’insegna di un consumo energetico responsabile.

"La nostra comunità – spige l’assessore all’ambiente Luca Marchi (nella foto) – ha sempre partecipato attivamente e in modo propositivo alle varie iniziative di sensibilizzazione ambientale promosse dall’amministrazione comunale o dalla stessa cittadinanza. Singoli cittadini, gruppi di volontari, svariate associazioni e comitati di frazione collaborano quotidianamente e sono da stimolo per l’amministrazione su tantissime questione legate alla tutela ambientale e all’ecologismo come dimostrato dal recente premio Plastic Free. Ci auguriamo che cittadini partecipino con l’obiettivo di sensibilizzare sulla necessità di adottare stili di vita più sostenibili, in linea con le sfide ambientali del nostro tempo".

Il prossimo impegno che messo in calendario dedicato alla sensibilizzazione del tema ammbientale sarà quello in programma a marzo dedicato all’iniziativa “Puliamo il mondo“.

m.m.