Il Bioblitz sulla spiaggia a difesa dell’ambiente

Tutti insieme a difesa dell’ambiente. In occasione della Giornata mondiale della Terra si è svolto il Bioblitz di monitoraggio costiero alla spiaggia della Venere Azzurra di Lerici, organizzato per sottolineare l’importanza della d salvaguardia della Terra. L’evento è stato organizzato dal progetto Percorsi nel Blu dell’Istituto Isa 2 e patrocinato dal Comune di Lerici, Comune della Spezia, Weec Network Italia, Consolato Generale della Repubblica Dominicana di Genova e Pianeta Azzurro (media partner). L’iniziativa di monitoraggio, diretto da Erika Mioni docente e biologa responsabile del progetto Percorsi nel Blu, fa parte di un programma di ricerca partecipata che si sviluppa in alcuni siti costieri del Levante Ligure ed Alto Tirreno, all’interno del Santuario dei Cetacei Pelagos. Ad accompagnare i partecipanti nella raccolta dei dati scientifici e dei rifiuti spiaggiati è stato lo staff di Percorsi nel Blu e quello di Blue Life, diretta da Gabriele Ciardi che, in collaborazione con Acam è impegnata in eventi di sensibilizzazione ambientale. Al BioBlitz presenti volontari, studenti dell’Isa2 e soci di Amici dell’Isola del Tino.