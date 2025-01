"Il bar è un’azienda. Con costi elevati"

"Per quanto mi riguarda – dice Matteo Orzincolo titolare del bar Peola in via Chiodo – mi trovo

d’accordo con Cristina Scocchia (ad di Illycaffè che già nell’agosto scorso, in occasione del meeting di Rimini, ha lanciato l’alert circa l’aumento del costo del caffè a due euro a tazzina, ndr.). Se il prezzo di un caffè arrivasse a due euro sarebbe giusto. Quella del barista è una professione che prevede una formazione e corsi di aggiornamento. Inoltre, le spese da sostenere sono tante; non ultima quella del suolo pubblico. Insomma, il bar è una vera e propria azienda e se il prezzo della materia prima aumenta, sale anche il costo per il

consumatore".