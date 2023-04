Il 68 per cento ha in tasca un diploma di maturità

Il titolo di studio di cui i Neet sono in possesso è relativamente qualificato, e lo dicono i numeri della rilevazione elaborata da ActionAid. Il 42%, a livello regionale, ha conseguito un diploma di maturità, mentre il 37% ha la licenza media. Anche su base provinciale la quota più alta di Neet dispone del diploma di maturità, tranne che in provincia di Imperia dove più della metà dei residenti (59%) è in possesso della sola licenza media. E Spezia? Ben il 68% ha ottenuto la maturità mentre il 21% si è fermato alla licenza media, l’11% è laureato. Analizzando ulteriormente i risultati dello studio si scopre poi che in Liguria il 56% dei Neet ha avuto precedenti esperienze lavorative contro il 44% di chi non è mai entrato nel mercato del lavoro. Il focus spezzino ci racconta una realtà leggermente diversa, con il 61% di giovani che hanno avuto precedenti esperienze di lavoro a fronte del 39% che non ha mai avuto un’occupazione. In che settori hanno lavorato i Neet che hanno alle spalle una qualche esperienza professionale? Principalmente nel comparto dei servizi (87%) e nell’industria (13%), nessuno in agricoltura. Le motivazioni della cessazione dell’attività? Il 75% ha smesso di lavorare perché si trattava di un lavoro a termine (lavoro stagionale e occasionale compreso), l’8% per licenziamento o mobilità. Un capitolo a parte è dedicato all’analisi della famiglia di appartenenza dei Neet. Il 64% è inserito in un nucleo di coppia con figli, la tipologia più frequente anche nelle singole province. Per quello che riguarda Spezia, troviamo che il 71% vive in una famiglia di coppia con figli mentre il 7% è componente di una famiglia senza figli. Completano il quadro, con percentuali di poco inferiori o superiori, le famiglie monogenitoriali (maschili o femminili) e chi vive solo. L’ultima domanda posta dai rilevatori riguarda eventuali sussidi di disoccupazione. L’86% dei Neet liguri dice di non percepirne, il 13% sì e l’1% non lo sa.

F.A.