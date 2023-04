Il 28 maggio partita e bersaglieri

Il 28 maggio, se non ci saranno novità, la città sarà messa a dura prova per quanto riguarda l’ordine pubblico perché dovrà ospitare quasi in contemporanea la sfilata dei bersaglieri per le vie della città in conclusione del raduno nazionale e la partita Spezia-Torino al ’Picco’. Va detto che la questura ha già segnalato da mesi la concomitanza, ma fino ad ora non sono arrivate risposte. Il calendario di serie A prevede che le partite della squadre coinvolte nella lotta per la salvezza, con lo Spezia purtroppo invischiato, siano giocate in contemporanea. Spostando Spezia-Torino, andrebbero spostate anche tutte le altre.