Idrogeno verde, Cgil contro Enel: "Dica chiaramente cosa vuole fare. Servono certezze e investimenti"

Tutti in attesa e col fiato sospeso, spettatori interessati di una vicenda che potrebbe rappresentare un duro colpo alle aspettative di un’intera classe dirigente che, in quelle aree tra collina e mare, vede l’unica vera opportunità di sviluppo e rilancio del territorio. La notizia pubblicata ieri da La Nazione, secondo cui Enel Produzione non ha ancora accettato il finanziamento di 13,72 milioni di euro concesso dalla Regione Liguria per la realizzazione della ’Hydrogen Valleys’, il progetto di riqualificazione della dismessa centrale a carbone di Vallegrande – il contributo Pnrr, sarà revocato se Enel non risponderà entro domani – ha ovviamente creato tensione. Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, ente che a giugno annunciò la svolta assieme a Enel, con la firma del protocollo di intesa sullo sviluppo delle aree, ha preferito non commentare gli ultimi sviluppi della vicenda. Il rischio è che la mancata accettazione del contributo possa costituire la pietra tombale del progetto. "Il sentore è che il progetto possa definitivamente naufragare – dice senza mezzi termini Luca Comiti, segretario provinciale Cgil – e allora si dovrà aprire immediatamente un nuovo ragionamento sulle aree, tenendo presente gli obiettivi, ovvero investimenti e occupazione. Enel dica chiaramente cosa vuole fare, è la proprietaria dell’area ma ha sfruttato il territorio per anni ed è ora che investa. Non possiamo pensare che Enel venga ogni volta in città pensando di fare quello che vuole". "Abbiamo chiesto un incontro con Enel, senza ricevere risposta, e stiamo ancora aspettando che ci venga consegnato il protocollo di intesa firmato lo scorso giugno" rincara la dose Antonio Carro, segretario provinciale Cisl. Un progetto, quello della ’Hydrogen Valleys’, in cui crede ancora Lorenzo Forcieri, presidente del Dltm che, per primo, lanciò l’idea dell’idrogeno verde. "Mi auguro che Enel non abbandoni questo progetto, così come spero che gli attuali attori politici si attivino a ogni livello per sollecitare l’azienda ad andare avanti nel progetto. Il golfo della Spezia, con le sue attività e le sue peculiarità, ha tutte le condizioni per essere un modello nazionale. Enel è stata in città per decenni, e credo che oggi la sua presenza debba essere confermata in un ruolo nuovo, lo sviluppo delle tecnologie green all’insegna della sostenibilità ambientale". Perplessi gli ambientalisti. Stefano Sarti, vicepresidente di Legambiente Liguria, spiega che "un progetto dato come fiore all’occhiello rischia di saltare, ma ci sono perplessità più ampie: a due anni dallo spegnimento della centrale non c’è ancora un quadro certo di ciò che sarà fatto".

Matteo Marcello