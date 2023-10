Idrogeno, l’addio ai soldi del Pnrr. Enel rinuncia ai fondi della Regione

La pec dovrebbe arrivare questa mattina negli uffici regionali. All’interno, la comunicazione con cui Enel rinuncia ai 13,72 milioni del Pnrr per realizzare l’impianto per la produzione di idrogeno verde. Solo una formalità, dato che già ieri mattina, alla scadenza dei trenta giorni entro i quali Enel Produzione avrebbe dovuto accettare i soldi del bando regionale, dal colosso dell’energia sono arrivati segnali più che ufficiosi sulla rinuncia. Enel, contattata sul tema, al momento non ha rilasciato dichiarazioni, ma è chiaro che due indizi rischiano di fare una prova e potrebbero rappresentare la pietra tombale sull’Hydrogen Valley. La prima era arrivata a inizio mese, nel corso della commissione consigliare di Palazzo civico convocata per fare il punto della situazione sul progetto di riconversione annunciato con tanto di protocollo di intesa lo scorso giugno dal Comune e da Enel. In quella sede, i vertici della società affermarono che di fatto l’iter per la realizzazione dell’impianto dedicato alla produzione di idrogeno verde, aveva subito un importante rallentamento. Alla base della decisizione motivi puramente economici, legati alla sostenibilità dell’investimento in un contesto geopolitico oggi sicuramente più grave di quello dei mesi precedenti. Ieri, la certezza della rinuncia al ricco contributo concesso da Regione Liguria nell’ambito di un bando gestito in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: dei 14 milioni di euro messi in palio, l’iniziativa di Enel aveva conquistato la quasi totalità dei denari. Una scelta, quella operata in questi giorni dalla società, che potrebbe non solo far partitre i titoli di coda sul progetto – annunciato come il fiore all’occhiello del piano di riconversione delle aree della centrale termoelettrica – ma che pone interrogativi anche sul futuro, in quanto l’iniziativa era quella in grado di garantire maggiore attrattività nel tessuto economico spezzino, in primis i settori della nautica e quello portuale, che proprio alla Spezia vedono avviati progetti che prevedono l’utilizzo di questa ’energia verde’.

Per ora, le uniche certezze del piano di riconversione sono rappresentati dal grande impianto fotovoltaico collegato a un sistema di accumulo a batteria – il cosiddetto Battery Energy Storage System – da 21 megawatt. Opere che dovrebbero essere realizzate man mano che vengono finalizzate le operazioni di demolizione all’interno della centrale. Nelle scorse settimane sono terminati gli abbattimenti delle due grandi cisterne di olio combustibile, cui seguirà la demolizione dei silos (area in cui sorgerà il Bess;ndr). Nel frattempo, al Molo Enel, sono state avviate le operazioni propedeutiche allo smantellamento di tutte le attrezzature presenti, comprese le due grandi gru con le quali il carbone veniva prelevato dalle navi carbonifere per essere poi inviato alla centrale attraverso il nastro trasportatore. E proprio quest’ultima infrastruttura dovrebbe avere le ore contate, dato che secondo indiscrezioni le operre di demolizione dovrebbero iniziare entro la fine di novembre. Queste, di fatto, le uniche certezze per l’area a quasi due anni dallo spegnimento della centrale e a meno di dodici mesi dal definitivo addio al progetto per il turbogas.

Matteo Marcello