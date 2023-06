Idrocarburi sversati a Pagliari Imprenditori nautici nei guai

I carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale e militari della sezione di polizia marittima e difesa costiera della capitaneria di porto della Spezia, ad esito di indagine delegata dall’autorità giudiziaria a seguito di due sversamenti di liquami contenenti idrocarburi pesanti nello specchio acqueo antistante la darsena di Pagliari (nella foto), hanno denunciato tre imprenditori del settore della nautica per il reato di falso. Gli investigatori hanno accertato che le imprese operanti nel piazzale antistante la darsena utilizzavano per le lavorazioni di manutenzione delle barche sostanze contaminanti (vernici antivegetative, solventi, oli lubrificanti, idrocarburi, ecc) i cui residui finiti sul piazzale venivano raccolti dalle acque di lavaggio e dalle acque piovane, finendo in un reticolo di canalizzazionie con scarico diretto nello specchio acqueo adiacente la darsena di Pagliari. Il reato di falso segnalato all’autorità giudiziaria dipende dal fatto che i tre imprenditpri avevano dichiarato all’amministrazione provinciale della Spezia (competente al rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi) che le acque derivanti dal dilavamento del piazzale utilizzato per le lavorazioni non erano contaminate, questo comportava esenzione dall’autorizzazione allo scarico e quindi assenza delle relative prescrizioni. Visto che gli scarichi risultano privi di autorizzazione, i militari hanno anche elevato dieci sanzioni amministrative nei confronti dei proprietari e gestori di altrettante ditte che operano nel piazzale per un totale di 30mila euro.