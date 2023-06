Idraulico per stufe a pellet Ingegnere in azienda nautica

Offerte dalla provincia di La Spezia del Centro per l’impiego: https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 INSTALLATORE Si ricerca per conto di azienda del settore un idraulico manutentore di stufe (in particolare a pellet) con minima esperienza, età 20-30 anni. Conoscenze informatiche, disponibile a trasferte regionali. Tempo determinato di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. Orario di lavoro 8-12 e 14-18. Zona Sarzana. Offerta 47632

1 INGEGNERE Società settore nautico ricerca neolaureato in ingegneria gestionale per analisi e gestione dei processi aziendali. Buona padronanza principali programmi base per pc. Disponibilità a trasferte. Tempo determinato full time con possibilità di trasformazione. Zona Follo. Offerta 47580

1 ADDETTO PULIZIE Impresa di pulizie cerca 1 addetto per uffici e studi medici. Zona di lavoro: Varese Ligure. Esperienza anche minima, patente B, auto propria, età compresa fra i 30 ed i 50-55 anni. Tempo determinato fino al 31 agosto, possibilità di trasformazione. Orario: dal lunedì al sabato dalle 19 alle 21. Offerta 47572