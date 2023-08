Icone del cinema In arrivo in città

Cala il sipario sul cartellone principale del Lerici Music Festival con ‘Icone del cinema’, musiche da film con il soprano Carly Paoli, la violinista Elly Suh, il bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi con il pianista Gianluca Marcianò a dirigere il Pietrod...Archi Ensemble. Con ospiti speciali Nadine Labaki e Khaled Mouzanar si inizia alle 21.15 nella Rotonda Vassallo di Lerici dove, alle 20.15, è previsto un preludio alla serata offerto dagli studenti della scuola media lericina ad indirizzo musicale. Alle 19è in programma l’evento gratuito ‘... se non avessi l’amore, non sarei nulla - A fianco di Nadine e Kahled, tra Oriente e Occidente’, un’intervista all’attrice, regista Nadine Labaki e a Kahled Mouzanar, compositore musicale e produttore cinematografico. Domani all’esterno dell’Astoria, alle 21.30, speciale proiezione del film ‘Caramel’, alla presenza dell’attrice protagonista e regista del film Nadine Labaki. Per informazioni contattare il 379 1379677.