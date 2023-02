La palestra nel verde al Parodi è stata simbolicamente adottata dalla Croce Rossa. Sabato scorso 15 giovani volontari della Cri spezzina (nella foto), in collaborazione con il Comune, hanno infatti deciso di dedicare la loro giornata alla pulizia dell’ampia pineta che si estende sul crinale del Telegrafo affacciata da una parte sul golfo e dall’altra sulle Cinque Terre, liberandola completamente dai rifiuti abbandonati. "Non si ferma la nostra attività a difesa dell’ambiente dai troppi che ancora non lo rispettano – ha detto Luigi De Angelis, presidente della Cri di Spezia –. Attività come questa rientrano nell’opera di sensibilizzazione della Croce Rossa volta a promuovere comportamenti rispettosi dell’ambiente in cui viviamo, spero quindi che l’impegno dei nostri giovani volontari possa essere d’esempio anche per tanti loro coetanei". Oltre alla pulizia e alla rimozione dei rifiuti i ragazzi della Croce Rossa hanno anche provveduto ad installare 4 cartelli informativi (in italiano e inglese) che invitano i frequenta dell’area verde a rispettare l’ambiente. Vietato gettare rifiuti, danneggiare la vegetazione, e accendere fuochi. Seguiranno altre giornate in cui saranno sempre i giovani volontari della Cri a ripulire la palestra nel verde del Parodi. "Iniziative come questa - commenta l’assessore al ciclo del rifiuti Kristopher Casati - educano la popolazione con un impegno in prima persona, testimoniando che la pulizia di un’area fruibile a tutti dovrebbe essere curata dalla collettività perché è un bene comune. Grazie ai ragazzi della Cri per il loro impegno".

Elena Sacchelli