"I Volontari Avo: un Prezioso Aiuto per le Persone Fragili"

I volontari Avo tornano in reparto. Un prezioso aiuto quello offerto dall’associazione dei volontari ospedalieri che dopo il periodo dell’emergenza sanitaria hanno così potuto fare ritorno nei reparti di medicina e neurologia dell’ospedale Sant’Andrea e al Centro antidiabetico di via XXIV Maggio. L’Avo opera da più di trent’anni sia nelle strutture ospedaliere sia in quelle socio-sanitarie occupandosi gratuitamente della persona allo scopo di rendere più umano il suo percorso ospedaliero. Un ascolto prezioso che può essere fondamentale nelle difficoltà del momento. Per incrementare la sua presenza sul territorio l’Avo La Spezia, che attualmente conta 80 soci, organizza un corso di formazione per aspiranti volontari per conoscere le finalità dell’associazione e le normative da seguire nel dialogo e nell’ascolto delle persone fragili e malate. Per informazioni contattaee il numero 375-5714210 oppure inviare una mail a: [email protected]