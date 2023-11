I valori del cinema e la prospettiva etico-estetica. Conferenza al Pacinotti con la ’Dante Alighieri’

Oggi è la Giornata mondiale della Filosofia e per questo motivo, la Società Dante Alighieri della Spezia, presieduta da Carlo Raggi, organizza nell’auditorium del liceo scientifico Pacinotti (16.30) un incontro con Enrico Terrone, docente di Estetica al dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università di Genova che presenterà il suo libro ‘I valori al Cinema - Una prospettiva etico-estetica’, edito proprio quest’anno da Mondadori. Il volume analizza i due valori che rendono il cinema così importante per la nostra cultura. Da una parte, il valore estetico, che ci porta a dire che un film è bello o brutto. Dall’altra, il valore etico, in base al quale ci appassioniamo alle vicissitudini dei personaggi. Introdurrà Chiara Geranio, dirigente del liceo, con moderatore Paolo Cevasco. L’ evento ha il patrocinio del Comune della Spezia e della Dante spezzina. L’ingresso è libero e consente il rilascio di crediti formativi per studenti e insegnanti.