I tre studenti colti sul fatto a lanciare sassi

E’ avvenuto in flagrante l’arresto dei tre studenti della provincia spezzina, accusati di tentato omicidio per il lancio di sassi dal cavalcavia numero 33 della A15 in via Barca a Santo Stefano Magra. Sono stati sorpresi proprio mentre stavano lanciando dei sassi, attorno alle 22,30, dai poliziotti della stradale di Pontremoli e dagli agenti della polizia locale di Santo Stefano Magra. Appostati nelle vicinanze, gli agenti in borghese hanno visto un’auto che si è fermata sul cavalcavia e ha spento i fari. Sono usciti tre giovani che hanno iniziato subito i lanci e sarebbero almeno tre le pietre scagliate che probabilmente, a giudicare dal ’botto’, hanno colpito dei camion i cui autisti non si sono accorti di nulla.I poliziotti e gli agenti della locale non erano sul cavalcavia per non destare sospetti e nel tempo che hanno impiegato per raggiungerlo, i lanci erano già avvenuti. I tre ragazzi sono quindi stati colti sul fatto e immediatamente immobilizzati a terra per evitare che proseguissero a tirare sassi. Avevano un sacchetto con delle pietre, tipo sampietrini, come quelle ritrovate sulla carreggiata dell’A15 e anche 9 limoni, mentre a bordo dell’auto c’erano altri sassi tipo ciottoli.

L’arresto da parte della polizia stradale di Pontremoli, che ha competenza territoriale su quel tratto dell’autostrada A15, e della polizia locale di Santo Stefano Magra è avvenuto pertanto per questo episodio. Il sostituto procuratore Rossella Soffio contesta la grave accusa di tentato omicidio. Alessio Melani, 18 anni, ha nominato come avvocato di fiducia Maurizio Giannarelli, Alessio Leoni, 20 anni, sarà difeso di fiducia da Alberto Antognetti e Lorenzo Pratesi, 20 anni, da Claudio Zadra del foro di Genova. I tre ragazzi sono attualmente rinchiusi nella casa circondariale di Villa Andreino e domani, lunedì, compariranno davanti al giudice delle indagini preliminari Fabrizio Garofalo per la convalida dell’arresto. Sono tutti incensurati e davanti ai poliziotti e agenti della polizia locale non si rendevano neppure bene conto di quello che stavano facendo.

Al momento, è bene precisarlo, non viene imputato ai tre quanto accaduto la sera prima, mercoledì 15 febbraio, proprio alle 22,30 da quello stesso cavalcavia numero 33. Erano stati lanciati limoni e sassi che avevano colpito il parabrezza di una Panda con a bordo due 25enni spezzini che procedevano verso la città. I due giovani avevano dato subito l’allarme al 112 ed erano stati trovati sull’asfalto sia limoni che sassi. I due 25enni si sono poi rivolti al loro avvocato di fiducia Davide Bonanni che ha sporto denuncia in procura, al momento contro ignoti.

Massimo Benedetti