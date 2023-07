I tifosi creano il caos Cadimare squalificato

Offese, intralcio alle gare e persino una timoniera colpita da una bottiglietta d’acqua: per le intemperanze dei tifosi, a pagare è la borgata intera. Il Cadimare non disputerà l’ultima prepalio, quella prevista domenica al Muggiano e che precede di una settimana esatta l’appuntamento più importante della stagione. La borgata cadamota è stata infatti squalificata dal giudice unico e non potrà prendere parte alle gare coi propri equipaggi Senior e Junior. La ‘mazzata’ del giudice sportivo arriva dopo una lunga sequela di comportamenti sopra le righe messi in atto dai supporter cadamoti durante le prepalio stagionali, e che ha avuto il suo culmine domenica scorsa durante le gare che si sono tenute nella baia delle Grazie. Un clima teso – durante le gare un gruppo di tifosi cadamoti ha esposto uno striscione di protesta con scritto ‘Sempre con i vogatori, mai con la società’ – che è sfociato in comportamenti che vanno oltre il tifo. In occasione della gara Junior, i tifosi cadamoti si sono resi protagonisti di intralcio alla gara, ma anche di offese, in quanto "insultavano l’armo delle Grazie", e soprattutto di un atto di violenza, ovvero il lancio di una bottiglietta d’acqua che ha colpito la timoniera dell’armo graziotto. Condotte che sono proseguite successivamente, in occasione della gara Senior, con i supporters cadamoti sanzionati nuovamente per intralcio alla gara perché "durante la fase di partenza, invadevano la zona interdetta e legavano una cima galleggiante alla bandierina della propria Borgata. Solo l’intervento di un’imbarcazione della Guardia di Finanza permetteva di sgombrare il campo di regata" si legge nel testo dei provvedimenti disciplinari assunti dal giudice unico, il quale, alla luce delle numerose intemperanze messe in atto nella prepalio graziotta, e della diffida emessa a inizio luglio all’indirizzo della stessa borgata bianconera sempre a causa "delle reiterate infrazioni poste in essere dai propri tifosi", ha deciso di sanzionare tutta la borgata cadamota per responsabilità oggettiva.

A carico del Cadimare, anche in 525 euro di multe. Una squalifica che penalizza soprattutto gli equipaggi, che non potranno gareggiare e testare il proprio stato di forma a una settimana dal Palio del Golfo. Fabio Franceschetti, capoborgata del Cadimare, non ci gira attorno. "C’è sdegno da parte di tutta la borgata per i comportamenti degli Squatters, purtroppo ci hanno rimesso gli equipaggi, ragazzi che si impegnano tutto l’anno per gareggiare e arrivare nelle migliori condizioni possibili al Palio del Golfo, e che invece sono costretti a stare fermi a causa di questi episodi. A casa mia, il tifo è un’altra cosa".