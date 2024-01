I tifosi caricano la squadra. Il coro: "Dovete vincere!"

Ennesima adunata collettiva dei tifosi dello Spezia, ieri sera, davanti all’Nh Hotel, sede del ritiro della squadra aquilotta. Circa duecento supporter bianchi si sono ritrovati per un faccia a faccia con i protagonisti, duro ma al tempo stesso costruttivo, volto a richiamare tutti alla battaglia ad oltranza per conseguire la salvezza. Un vero e proprio ’atto di amore’, per dirla alla D’Angelo, "perché l’indifferenza sarebbe ben peggiore". "La pazienza è finita", il messaggio lanciato dagli appassionati dei colori bianchi ai giocatori, con uno striscione eloquente a spronare alla riscossa: "Dovete vincere!". Gli Aquilotti, tutti schierati a testa bassa, con sguardi che tradivano preoccupazione ma anche voglia di riscatto, si sono affidati alle parole di capitan Nikolaou e mister D’Angelo per esprimere la loro voglia di svolta. "Ora i discorsi sono finiti - hanno spiegato i tifosi ai protagonisti - vogliamo i risultati, chi non vuole indossare la nostra maglia se ne vada". Tra i vari cori di incitamento non sono mancate le critiche, in particolare ad Amian. Intanto la protesta generalizzata degli spezzini verso la proprietà pare aver sortito gli effetti voluti se è vero che proprio ieri, dagli Usa, è arrivato l’ok a concretizzare l’acquisto di quattro o cinque giocatori la prossima settimana.

Il primo della lista sarà l’attaccante Diego Falcinelli del Modena con il quale è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto a giugno 2025, con spalmatura dell’ingaggio attuale. Club emiliano che vorrebbe ripiegare su Soleri, sul quale però lo Spezia non molla la presa. Le mire del club bianco si estendono anche all’attaccante della Nazionale israeliana Shon Weissman, classe 1996, dj proprietà del Granada. In dirittura l’arrivo di Idrissa Touré, nonostante la concorrenza del Cagliari, probabilmente dopo il derby, con la possibile partenza verso il Pisa di Corradini.

Fabio Bernardini