I Superdownhome suonano questa sera al ’Big boss man’

Grande appuntamento stasera, alle 21.30, al Big boss man, con i Superdownhome, già ospiti del locale spezzino di Salita Castelvecchio, per la prima volta, a luglio scorso insieme ad Anders Osborne e poi a settembre per una serata tutta loro, nella quale hanno stragasato il pubblico che ne ha richiesto senza sosta il ritorno. Si tratta di un duo nato nel giugno del 2016, che decide di formare un progetto legato alle tradizioni del blues rurale, ma proiettato anche verso spazi personali contaminati da rock’n’roll, country, folk e punk. Nel corso degli anni collaborano con molti artisti di fama internazionale come Poppa Chubby e Charlie Musselwhite fino ad arrivare a Osborne, che decide di produrre il loro disco ‘Blues Pyromaniacs’ uscito a settembre. Info 342 5286661 (anche Whatsapp)