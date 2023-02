I social usati per manipolare i giovani Sfide e ricatti, il cyberbullismo ci minaccia

Le ‘challenges’ sono sfide lanciate sui social: "Se non superi la sfida, non sei degno di far parte del gruppo". Questo il ricatto psicologico alla base di queste prove, un’evoluzione del cyberbullismo e oggi uno dei maggiori pericoli della rete per gli adolescenti. La challenge è lanciata da un utente che invita ad imitare un comportamento sia innocuo che molto pericoloso come autolesionismo o bullismo. I ragazzi, manipolati psicologicamente sono anche oggetto di ricatti, soprattutto quelli più deboli. Non tutte le challenges sono pericolose, ma sono comunque esperienze inutili che finiscono per condizionare la vita dei ragazzi. Negli anni se ne sono viste molte: Blue Whale spingeva inizialmente i ragazzi a tagliarsi e poi chiedeva prove sempre più pericolose fino ad istigare alla morte. La Planking challenge induceva a sdraiarsi in strada mentre passavano le auto; la Blackout challenge faceva sperimentare un’asfissia temporanea; la Coronavirus challenge proponeva di leccare superfici poco pulite; la Knock out challenge faceva colpire sconosciuti per strada; la Skullbreaker challenge induceva due persone a fare lo sgambetto a una terza che rischia di sbattere la testa al suolo; la Benadryl challenge consisteva nell’ingerire in grandi quantità un farmaco.