"I sindaci non firmino il protocollo". L’affondo delle associazioni contro il piano della Regione

CINQUE TERRE

"Il treno nelle Cinque Terre è l’unico mezzo di trasporto pubblico fruibile, non ci sono linee di bus o tram alternative, perciò non può e non deve essere considerato un vettore di lusso per visitare le Cinque Terre, deve essere considerato popolare e fondamentale". Rilanciano l’affondo contro le nuove tariffe turistiche del Cinque terre Express le associazioni turistiche, le Pro loco e i consorzi delle Cinque Terre. Dopo essere state protagoniste della manifestazione di dissenso sotto piazza De Ferrari in occasione dell’incontro tra Regione, Comuni e Parco, le associazioni tornano a mettere nel mirino l’operazione regionale e, nel chiedere ai sindaci "di continuare a mantenere una posizione di netto contrasto" al famigerato protocollo proposto da Regione Liguria "per non essere complici di questa iniquità", rilanciano nel merito, sostenendo che "il calendario imposto da Regione Liguria non è sostenuto da alcun studio puntuale sulla gestione del sovraffollamento in determinate giornate e fasce orarie. La totale mancanza di lungimiranza da parte della giunta regionale rispetto al danno reputazionale si evince anche da un provvedimento che nasce tardi e finisce presto, una sola stagione, giusto per fare cassa, senza pensare a quello che accadrà nelle stagioni a venire". Per le associazioni "continua ad essere evidente la mancanza di trasparenza della giunta regionale che tiene nel cassetto i documenti che attestano gli accantonamenti derivati dalla vendita dei biglietti, già pesantemente maggiorati, dal 2016 ad oggi e che invece farebbero immediata chiarezza sull’inutilità di questa ulteriore manovra al rialzo; la scontistica per i liguri avrebbe potuto essere applicata indipendentemente dagli aumenti tariffari del 2024, in quanto risorse ministeriali sono arrivate nelle casse della Regione a fine 2023 per questi scopi". Nel mirino anche l’incremento dei treni notturni del fine settimana: per le associazioni "il loro costo di certo non giustifica i 160 giorni di tariffe maggiorate. Ribadiamo che le Cinque Terre non si vendono, casomai vanno valorizzate con investimenti importanti mirati e lungimiranti per mantenere, implementare o addirittura creare infrastrutture che si traducano in eccellenti servizi, per consentire a tutti di essere apprezzate e vissute, ma certamente non vendute".

mat.mar.