I Sindaci della Spezia sottoscrivono il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo

I sindaci dei Comuni della Provincia della Spezia, compresi i comuni del distretto turistico Val di Magra e Unione dei Comuni della Val di Vara e dei Comuni del distretto turistico delle Valli di Apua hanno sottoscritto ieri il patto per lo sviluppo strategico del turismo. "Questa firma - si legge nella nota del Comune della Spezia - rappresenta l’inizio di un percorso che si pone l’obiettivo di sviluppare il turismo locale per fare in modo che diventi una vera e propria impresa che crea ricchezza e benessere per i cittadini, con l’ambizione di offrire lavoro stabile e di qualità ai giovani". L’accordo si basa sulla consapevolezza che i territori, situati tra la punta estrema a settentrione della Toscana ed il Levante ligure, possano organizzare un sistema condiviso, dal punto di vista di governance, rete di servizi e infrastrutture per costruire un’offerta turistica integrata e coordinata, che integri a livello interregionale le aree costiere e quelle interne. I territori sono concordi nell’idea che occorra superare il rigido concetto di confine per porre in essere sistemi d’area identitari comuni tra territori naturalmente connessi a causa delle vicende storico-culturali che li hanno caratterizzati.