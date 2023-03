I segreti della “Crocifissione” "Nel quadro una storia originale Contiamo di riaverlo nel 2024"

di Anna Pucci Chi fossero i ladri e, soprattutto, il committente del furto sventato il 13 marzo del 2019, mai arrestati né almeno identificati, non è l’unico mistero legato alla storia, recente e lontana, della ’Crocifissione’ di Pieter Brueghel il Giovane, tempera su tavole di rovere per oltre un secolo custodita nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelnuovo Magra, luogo dove potrà tornare solo dopo che sarà stato predisposto un adeguato sistema di protezione. Il dipinto stesso, infatti, cela segreti che, come un fiume in piena, don Alessandro Chiantaretto è ben lieto di spiegarci. Ma la prima domanda è d’obbligo: quando, finalmente, l’opera, che appartiene alla parrocchia in virtù di donazione del 3 settembre 1890 da parte della marchesa Teresa Gargiolli, tornerà a casa? Presto ma non prestissimo, risponde il don. Si spera nel 2024, una volta che l’Oratorio dei Rossi, che corre lungo il fianco della chiesa, sia stato messo in sicurezza e trasformato in spazio museale, sulla base del progetto a cui sta lavorando con spirito di servizio Davide Basilio, architetto castelnovese con studio in Sarzana. Prima di allora, però, il Brueghel potrà essere di nuovo ammirato in terra spezzina a giugno, grazie a una mostra che...