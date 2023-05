I romanzi di Cavagnoli e Ansaldo da Liberi Tutti e Centro anziani

Due presentazioni di libri oggi in città, entrambe con ingresso libero. Prima, alle 17, al Centro anziani di piazza Brin in via Corridoni 7, dove Massimo Ansaldo (savonese che vive alla Spezia) propone il suo ‘I delitti di Genova’ in dialogo con Angelo Ciccio Delsanto. Nel volume le vicende del commissario di polizia Nicola Teiro alle prese con un malvivente solitario, che uccide 5 persone in una sanguinosa rapina, per il quale si vuole una rapida conclusione delle indagini. Poi, alle 18.30, alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo, ecco ‘Nel rumore del fiume’ di Franca Cavagnoli, a dialogo con Benedetta Dazzi. Con una lingua fantasmatica e letteraria, l’autrice compone un romanzo delicato e magicamente perturbante, dando forma a un mondo pieno di dolore e prodigi, come se Clarice Lispector di ‘Vicino al cuore selvaggio’ incontrasse, fino a ibridarsi al meglio, ‘Lizzie’ di Shirley Jackson.