I ’Rock in Movie’ in concerto

Già a fine novembre aveva allietato il pubblico dello SmooD - Sign Music Desk di Ceparana. E adesso, per i Rock in Movie, è arrivata l’ora di ripresentarsi nel locale ceparanese. In un susseguirsi di note ed emozioni, in un crescendo così potente ed evocativo, che faranno ‘volare’ le oltre due ore di concerto proposto stasera a partire dalle 22 (dalle 20.30 la cena). Trascinati dal cantante William Cavalzani, vero fuoriclasse vocale, accompagnato dalla chitarra stellare di Massimo Nuti, cofondatore del progetto Rock in Movie – insieme all’assente Giacomo Parretti – ma coadiuvato dalla bassista Claudia Natili e dal formidabile Daniele Visconti alla batteria, lo show regalerà tonnellate di emozioni ed adrenalina a go go, ripercorrendo sul palco, a tempo di rock, le più belle colonne sonore dei film che han fatto epoca negli anni 80/90 e 2000. La formazione è originaria di Firenze e dintorni ed è già attiva da diversi anni con decine di spettacoli al fulmicotone.