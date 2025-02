I Rema stasera allo Shake Club

Musica che sa di salmastro questa sera alle 22 allo Shake Club della Spezia, dove i Rema dedicheranno un live al loro ultimo album ’Pescatore sognatore’ (Atomo world records), uscito lo scorso maggio. Un nuovo capitolo della band che mette in primo piano la canzone d’autore, nata sul porticciolo di Lerici in cui ha preso il la dal brano che il cantante e chitarrista Michele Grillo ha dedicato al padre pescatore. Insieme a lui, i compagni della formazione: Maddalena Minasi al violoncello, Marcello Selo alle percussioni e batteria, Laura Perutelli al basso, Dario Cambiaso alla chitarra elettrica ed Emma Cortis voce e cori. Swing, reggae, bossa e tanto cantautorato sono il mix che caratterizza questo sodalizio, che affascina con la sua musica e i testi in italiano permeati di introspezione e poesia, sempre ancorati al calore, ai colori e alle atmosfere del Mare Nostrum. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.