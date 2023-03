I ragazzi del Mazzini si raccontano

BookTok, pagine Instagram e community dedicate ai libri, non possono sostituire il dialogo. I ragazzi della 5A del Liceo Mazzini e la loro insegnante Rossella Danieli, ci aprono le porte della loro classe e così rispondono alle nostre domande.

Quanto tempo dedicate in media alla lettura e come la definireste?

"Beh il momento migliore per leggere è prima di andare a dormire. Definire la lettura? Difficile. Possiamo dire che è un modo per distaccarsi dalla realtà ed entrare in diversi mondi, quasi una realtà parallela".

Che sensazioni provate quando leggete?

"Beh dipende… Alcune volte noia se lo stile di scrittura è difficile e a noi lontano; generalmente però proviamo curiosità se il libro ci interessa Perché ci permette di avere una visione più ampia, imparare ad argomentare ma soprattutto conoscere"

Se dovessimo parlare dei libri preferiti, chi mettiamo in testa alle classifiche?

"Il Fantasy vince su tutto perché ti permette di sognare e andare lontano. Harry Potter ad esempio è meraviglioso. Se invece preferiamo ridere, Diario di una schiappa" è assolutamente perfetto" -